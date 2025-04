CEARÁ RECEBERÁ TRANSFERÊNCIA DE UM DOS MAIORES TRAFICANTES DO PCC E BRAÇO DIREITO DE MARCOLA

Considerado de alta periculosidade, além do envolvimentos no tráfico de drogas, Fuminho também responde na Justiça pelo assassinato de dois integrantes do PCC: Rogério Jeremias, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), as vítimas estariam desviando dinheiro da facção. Fuminho, pediu, e conseguiu, autorização da Justiça para ser transferido da Penitenciária Federal de Brasília - onde é aplicado um regime rígido, de isolamento dos presos e menos visitas - para o presidio de segurança máximo de Aquiraz. Gilberto Aparecido dos Santos é considerado o principal aliado de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, no tráfico internacional de drogas do PCC. Eles já atuavam juntos desde a década de 1990, em assaltos a banco, o primeiro tipo de crime praticado pelo traficante.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Polícia Federal)