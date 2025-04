MORAES SOLTA BRAZÃO: suspeito de mandar matar Marielle vai pra casa com tornozeleira

STF ignora PGR e converte prisão mesmo sem laudo conclusivo.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a substituição da prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão por prisão domiciliar, apesar de parecer contrário da Procuradoria-Geral da República (PGR). Preso desde março de 2023 por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, Brazão alegou problemas graves de saúde, como perda de mais de 21 kg, insuficiência renal e risco cardiovascular, respaldados por laudo da Senappen. A nova medida impõe tornozeleira eletrônica e restrições como proibição de acesso às redes sociais, entrevistas, visitas (exceto de familiares próximos e advogados) e contato com outros investigados. A PGR sustentava que não havia comprovação de que o tratamento necessário não poderia ser feito na prisão.





(César Wagner)