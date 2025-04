Hospital atualiza estado de saúde de Bolsonaro neste domingo. Veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora em seu quadro clínico, após duas semanas de internação, segundo boletim médico divulgado neste domingo (27/4). No entanto, ele permanece internado em unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital DF Star, ainda sem previsão de alta ou de receber visitas.Segundo a avaliação médica, Bolsonaro teve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado e apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. O ex-mandatário segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) exclusiva.O tratamento de Jair Bolsonaro ainda demanda a realização de fisioterapia motora, bem como medidas de prevenção de trombose venosa. “Continua com a restrição de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI”, diz o documento.Veja o que diz o documento na íntegra:





“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Segue estável clinicamente. Houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado.





Persiste a gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), porém apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. Segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) exclusiva.





Permanece realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Continua com a restrição de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI”.





Assinam o boletim deste domingo Cláudio Birolini, médico-chefe da equipe cirúrgica; Leandro Echenique, médico cardiologista; Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star; Brasil Caiado, médico cardiologista; Guilherme Meyer, diretor médico do DF Star; e Allisson Barcelos Borges, diretor-geral do DF Star.





Fonte: Portal Metrópoles