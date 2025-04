Pai é condenado a 14 anos de prisão por abusar da própria filha

Segundo a Justiça, os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, e a menina tinha 13 anos quando denunciou o homem.

Um homem de 56 anos foi preso na noite da última sexta-feira (25) no município do Crato, no Cariri cearense, após ser condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha. Segundo a Justiça, os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, e a menina tinha 13 anos quando denunciou o homem.





De acordo com o processo, os abusos começaram por volta de 2008 quando a menina tinha 9 anos, deixou a casa dos avós e passou a foi morar com o pai e a mãe. Conforme o inquérito, o homem aproveitava a ausência da esposa, que trabalhava em um restaurante, para abusar da criança.





Em 2012, a menina fugiu da casa dos pais e foi até os avós, para quem denunciou os abusos sexuais, as ameaças e as agressões físicas do pai. Os avós da menina procuraram a polícia e denunciaram o caso.





Em depoimento, a vítima contou que, por várias vezes, acordava de madrugada sem roupas e que flagrava cometendo os abusos. Ela disse que não o denunciou à mãe por medo da reação do homem.





À polícia, a mãe da vítima disse que o homem confessou ter tocado nela “duas vezes”, mas que teria sido por engano após confundir a menina com a esposa. Já o homem negou os abusos.





Ele foi julgado em fevereiro de 2024 e condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, mas a Justiça autorizou que ele aguardasse o resultado dos recursos em liberdade, com tornozeleira eletrônica.





Neste ano, o caso transitou em julgado – isto é, ele foi condenado em definitivo -, e foi emitido o mandado de prisão contra o homem. Os policiais localizaram o homem em um imóvel no bairro Seminário, no Crato, e realizaram a prisão.





Fonte: G1