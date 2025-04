Prefeito Oscar Rodrigues e equipe acompanham obras em Sobral

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, ao lado da equipe da Secretaria da Infraestrutura e do deputado Moses Rodrigues, dedicou o domingo para percorrer importantes obras em andamento no município. Da construção da Escola Itamar Ribeiro à drenagem da Rua Visconde de Sabóia, do sistema de esgotamento sanitário no bairro Alto Grande à restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, cada visita reforçou o compromisso com o desenvolvimento da cidade.





A agenda também incluiu a vistoria no terreno onde será construída uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Boa Vizinhança, além da obra do Santuário da Divina Misericórdia, que está em pleno andamento.