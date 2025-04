Apagão massivo atinge Europa e gera caos em diversas cidades

Um apagão generalizado atingiu a Espanha, Portugal e partes da França nesta segunda-feira (28), causando cenas de caos em grandes cidades europeias. A queda de energia paralisou redes de transporte, serviços de internet e semáforos, gerando transtornos significativos para milhões de pessoas.









Impactos na Espanha e Portugal





Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram estações ferroviárias em estado de caos, com apagões em metrôs e filas enormes nas plataformas. Na cidade de Madrid, parte do sistema de metrô foi evacuada e semáforos deixaram de funcionar, criando riscos nas vias principais. O apagão também levou ao fechamento do sistema de bondes de Barcelona.





Empresas de telecomunicações relataram a queda de internet e linhas telefônicas em várias regiões. O torneio de tênis Madrid Open precisou suspender as partidas devido à falta de energia. A operadora ferroviária Renfe informou que todos os trens foram interrompidos por um apagão em nível nacional.





Em Lisboa, capital portuguesa, moradores relataram pânico nas ruas. Lottie Feist, estudante de tradução de 23 anos, descreveu o cenário: “Não há eletricidade, nada está funcionando. As ruas estão um caos sem semáforos operantes. Negócios foram afetados e muitas pessoas podem estar presas em elevadores.”









Apagões além da Península Ibérica





Na França, algumas regiões também enfrentaram cortes de energia, com o operador da rede elétrica do país confirmando os apagões. Informações recentes apontam que os problemas chegaram até partes da Bélgica.





A empresa nacional de eletricidade de Portugal, REN, indicou que um incêndio na montanha Alaric, no sudoeste da França, que danificou uma linha de alta tensão, pode ser uma das causas do apagão. A E-Redes, que monitora a rede elétrica espanhola, classificou o evento como “um problema europeu mais amplo” e trabalha para restabelecer o fornecimento de energia em fases.









Respostas oficiais e emergenciais





O governo espanhol convocou uma reunião emergencial para acompanhar a evolução da situação. A operadora da rede elétrica da Espanha, Red Eléctrica, anunciou em uma publicação: “Planos para restabelecer o fornecimento de energia foram ativados em colaboração com empresas do setor. As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados à solução do problema.”





Enquanto isso, empresas de transporte, como Metrovalencia, disseram que a extensão e a duração do apagão ainda são desconhecidas. Autoridades continuam investigando e monitorando o impacto da falta de energia, que já é considerada uma das maiores na história recente da Europa.





