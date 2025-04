PREFEITO DE SANTANA DO ACARAÚ SE ENVOLVE EM CONFUSÃO NA PRAÇA SÃO JOÃO, NO CENTRO DA CIDADE

Em plena Sexta-Feira Santa, o prefeito do município de Santana do Acaraú-Ce, popularmente conhecido como "Meu Deus", envolveu-se em um conflito com um vereador da oposição, quase chegando às vias de fato. Vale ressaltar que a cidade tem acumulado, em tempos recentes, alguns casos de violência política. Além deste, o mais recente é uma violenta briga de cadeiras entre dois vereadores, fato este ocorrido também na praça São João, no centro da cidade, local onde há concentração de bares, restaurantes e intensa movimentação de populares.

