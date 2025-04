Presidente da Câmara, Hugo Motta agiu para esvaziar projeto de anistia

A atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), contra o projeto de lei da Anistia deixaria com inveja até o mais fiel escudeiro do PT. Motta se comprometeu com a oposição a não atrapalhar o andamento do projeto para obter votos na eleição para presidente da Casa, mas pressionou líderes partidários a não assinarem o pedido de urgência do projeto, fazendo com que todos os apoios tivessem que ser conquistados individualmente, a cada parlamentar.









Testemunha





A revelação foi do ex-líder da oposição, deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), durante entrevista ao podcast Diário do Poder.









Homem-a-homem





Jordy expôs também a pressão exercida por Hugo Motta contra deputados individualmente, após proibir líderes de assinarem o pedido.









Virou hábito





Até os próprios ministros do STF teriam pressionado parlamentares contra a anistia, como aconteceu no limite a decisões monocráticas.









Vai crescer





“Protocolamos [a urgência] e muita gente que ficou de fora tá sendo cobrada”, diz Jordy, que aposta que o apoio vai crescer até a votação.





(Diário do Poder)