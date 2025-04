Novo boletim médico informa que Bolsonaro continua sem movimentos intestinais

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, onde enfrenta complicações de saúde. Um boletim médico divulgado recentemente informou que ele teve um episódio de alteração na pressão arterial e ainda apresenta dificuldades nos movimentos intestinais, o que o mantém em nutrição parenteral exclusiva. A equipe médica planeja intensificar a fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação para melhorar seu quadro clínico.





Bolsonaro continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, conforme as recomendações médicas, não está recebendo visitas. Não há previsão de alta até o momento. Apesar das circunstâncias, o ex-presidente expressou gratidão pelo apoio recebido, compartilhando uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.









Como o Bolsonaro está se recuperando?





Em suas redes sociais, Jair destacou o apoio que tem recebido de familiares, amigos e seguidores. Ele mencionou que, apesar de estar na UTI, sente-se fortalecido pelo suporte da equipe médica e pelas orações de muitos brasileiros. Bolsonaro ressaltou a importância de manter o espírito renovado e a esperança viva durante o processo de recuperação.





Além de agradecer aos que lhe enviaram mensagens de ânimo, Bolsonaro refletiu sobre a necessidade de pausas para o corpo, que, segundo ele, não interrompem a missão, mas preparam para desafios futuros. Essa postura demonstra seu foco em se recuperar plenamente e retornar às suas atividades.









Quais foram as reclamações do Bolsonaro sobre o governo?





Mesmo em recuperação, Jair Bolsonaro não deixou de expressar suas críticas ao governo brasileiro. Em uma publicação recente, ele manifestou indignação com a concessão de asilo político à ex-primeira-dama do Peru. Bolsonaro argumentou que indivíduos condenados por corrupção estão sendo recebidos como perseguidos políticos, o que, segundo ele, distorce o propósito do asilo político.Bolsonaro criticou o uso de recursos públicos para transportar e acolher essas pessoas, afirmando que o governo atual está se solidarizando com aqueles que prejudicam suas próprias nações. Essa crítica reflete sua insatisfação com as políticas adotadas pelo governo brasileiro em relação a questões internacionais.









Quando os médicos esperam que ele volte a ter movimentos intestinais?





O foco atual da equipe médica é garantir a estabilização da saúde de Jair Bolsonaro, com a expectativa de que as medidas de reabilitação tragam melhorias significativas. A continuidade do tratamento na UTI é essencial para monitorar seu progresso e ajustar as intervenções conforme necessário.Enquanto isso, Bolsonaro continua a receber apoio de seus seguidores e a se comunicar através das redes sociais, onde compartilha atualizações sobre sua recuperação e suas opiniões sobre questões políticas. A expectativa é que, com o tempo e os cuidados adequados, ele possa retomar suas atividades habituais.





Com informações terra Brasil notícias