ATUALIZAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE JAIR MESSIAS BOLSONARO

"Sigo internado na UTI do Hospital DF Star, ainda em fase de recuperação após mais um procedimento cirúrgico. Tenho me mantido estável, com a pressão controlada e uma resposta clínica considerada positiva pelos médicos.





- Por enquanto, ainda sigo sem alimentação oral, recebendo nutrição por via venosa, e realizando sessões diárias e mais acentuadas de fisioterapia para acelerar minha recuperação. A recomendação médica é de repouso absoluto, sem visitas, e ainda não há uma data definida para alta da UTI.





- Hoje pela manhã retiraram o curativo na área dos pontos centrais para limpeza e averiguação da situação, além de dreno na lateral esquerda de meu abdômen.





- Agradeço imensamente a todos que têm enviado orações e mensagens de apoio. Elas fazem diferença.





- Brasília, 20 de abril de 2025