Acidente com carro de integrante do Desejo de Menina termina em morte de bancária em Pernambuco

Um acidente envolvendo o carro de um integrante do grupo de forró Desejo de Menina, registrado na BR-428, em Pernambuco, resultou na morte de Thiara Freire, uma bancária de 33 anos. A ocorrência se deu nesta segunda-feira (5), em Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, envolvendo uma van e um carro de luxo – este estaria sendo conduzido pelo cantor Lenno Ferreira, conhecido pelo trabalho na banda.





O grupo chegou a publicar nota após o ocorrido, manifestando solidariedade. “Mesmo ainda aguardando informações oficiais sobre o ocorrido, vimos a público manifestar nossa solidariedade a todos os envolvidos no lamentável acidente ocorrido nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, na cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE, que envolveu um de nossos integrantes”, pontua a banda. “Permaneceremos à disposição para colaborar com tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance, a fim de minimizar os impactos dessa situação”, continua.





A mulher que morreu no acidente estava em uma van que fazia a linha entre as cidades de Petrolina e Parnamirim, quando o veículo foi atingido na traseira por uma Range Rover de propriedade do vocalista da banda. A colisão provocou o capotamento da van, que transportava 15 pessoas. Além da morte da bancária, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Entre os feridos, três teriam ferimentos mais graves, com uma vítima tendo sido transferida para a cidade de Petrolina.





O motorista do carro de luxo sofreu ferimentos leves e se recusou a fazer o teste do bafômetro, tendo sido então autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Thiara trabalhava como bancária em uma agência do Banco do Brasil, no município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco.





