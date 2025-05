Mulher é morta a tiros no Ceará do lado do companheiro; o homem conseguiu fugir do local

Uma mulher foi morta a tiros no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, ao lado do companheiro. A execução se deu na rua São Paulo, no bairro Jardim Jatobá, quando os dois passavam pela via. Eles foram abordados por dois homens em uma motocicleta e, durante a ação criminosa, o homem ainda conseguiu se evadir do local antes de ser atingido.





Segundo relatos de moradores e dos policiais militares do 14º Batalhão, a mulher foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo, possivelmente por uma pistola calibre .40. Na tentativa de fuga, a vítima caiu no chão, momento em que os criminosos efetivaram o assassinato. Ela morreu no local.





Após o ocorrido, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) isolaram a área, para a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os agentes ainda iniciaram buscas na região, para localizar os suspeitos e o homem sobrevivente, de modo a conseguir mais informações sobre o ocorrido.





Moradores da região afirmam que o casal era conhecido na área e que costumavam fazer uso de drogas nas ruas do bairro, mas o motivo do crime ainda é desconhecido. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do assassinato.





Fonte: GCmais