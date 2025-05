ANOTAÇÕES REVELAM PROPINA de 5% a chefes do INSS em fraude bilionária

Cadernos do 'Careca' indicam repasses a Virgílio e Stefanutto; ministro de Lula facilitou esquema anos antes.

A Polícia Federal considera os 20 cadernos apreendidos no escritório de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, como provas centrais da operação Sem Desconto, com registros manuscritos que indicam supostos pagamentos de propina a altos funcionários do INSS, incluindo o procurador Virgílio Oliveira Filho e o ex-presidente Alessandro Stefanutto, ambos afastados (“Virgilio 5%” e “Stefa 5%”). Em meio ao escândalo, surge também a figura de Wolney Queiroz, atual ministro da Previdência indicado por Lula, que em 2021, como deputado, assinou uma emenda que flexibilizou o controle sobre descontos em aposentadorias — exatamente o mecanismo usado pelas entidades suspeitas para fraudar o sistema.