Roubo no INSS: Deputado pede impeachment de Lula por "aparelhamento criminoso do Estado"

Irmão do presidente Lula é dirigente de sindicato alvo da Polícia Federal.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) apresentou nesta quarta-feira (6) um pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT). O parlamentar vê crime de reponsabilidade do petista no caso das fraudes do INSS, destacando “o aparelhamento criminoso do Estado e desrespeito absoluto aos princípios da administração pública.”





O esquema bilionário movimentou pelo menos R$6,3 bilhões, de acordo com a Polícia Federal. Além de servidores do próprio INSS, sindicatos e associações aparecem enrolados no esquema.





Um dos sindicatos que foi alvo da batida da PF, o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), tem como dirigente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, e irmão do presidente Lula.





A omissão de Lula diante de um esquema criminoso liderado por seu próprio irmão é mais que cúmplice: é criminosa. O Brasil não pode continuar refém de um projeto de poder sustentado por sindicatos, apadrinhados e impunidade. É hora de dar um basta”, afirmou o deputado.





O pedido solicita o afastamento imediato de Lula, seu julgamento pelo Senado Federal e a suspensão dos direitos políticos por oito anos.





Fonte: Diário do Poder