Assaltante é morto por policial de folga após roubar celular; comparsa foi preso

Um assaltante foi morto por um policial militar de folga durante uma ação criminosa, em Fortaleza, em que ele roubou o celular de um cliente de um complexo gastronômico. Agentes de segurança de folga estavam comendo, no local em que ocorreu a abordagem, e interviram. Na ocasião, dois homens faziam a ação criminosa, com o comparsa tendo sido capturado pelas forças de segurança. A ocorrência se deu na noite deste domingo (4), no bairro Vila Peri, e as informações foram repassadas por testemunhas.





Segundo a nota oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe de policiais militares foi acionada para uma ocorrência de roubo e, ao fazerem diligências na região, encontraram o suspeito que sobreviveu ao confronto. Ele havia sido detido por populares até a chegada da polícia. Em seguida, os agentes em serviço localizaram o corpo do outro assaltante. Não há registro oficial dos policiais de folga que teriam participado do confronto.





O homem morto a tiros, de 22 anos, já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Já o suspeito que foi capturado pelas forças de segurança, de 20 anos, tinha antecedentes criminais por contravenção penal e, quando adolescente, teve registros de atos infracionais análogos aos crimes de contravenção penal e tentativa de roubo. Ele, no momento da captura, estava na posse de uma faca, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.





Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas. A 5º Delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do homicídio.





