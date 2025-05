China, Argentina e UE suspendem compra de frango brasileiro

Comércio internacional é interrompido após confirmação de gripe aviária em granja gaúcha.

Em uma movimentação que acendeu o alerta no setor agroexportador brasileiro, a China, a União Europeia e a Argentina suspenderam as importações de carne de frango do Brasil por um período inicial de 60 dias.





A decisão que passou a valer desde esta sexta-feira (16), ocorreu após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar a detecção de um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma granja de matrizes de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.





Apesar de o foco da gripe aviária ser regionalizado, os bloqueios impostos por China e UE afetam todo o território nacional, em conformidade com as exigências sanitárias previstas nos acordos comerciais firmados com o Brasil.





A China, que é o principal destino da carne de frango brasileira, importou 562,2 mil toneladas do produto em 2024, o equivalente a 10,8% do total exportado.





A União Europeia, sétima colocada no ranking de compradores, adquiriu 231,8 mil toneladas no ano passado, representando 4,49% das exportações, conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).





No caso da Argentina, que tem participação menor nas importações, a suspensão é preventiva e está ligada à exigência de comprovação da ausência da IAAP no Brasil. O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa) destacou, ainda, que o foco da doença foi detectado a cerca de 620 km da fronteira com o país vizinho.





Como medida adicional, o governo argentino aumentou a vigilância sanitária e o controle de biossegurança em estabelecimentos avícolas.









A granja afetada





Segundo nota oficial do Ministério, a granja afetada já foi isolada e as medidas de contenção foram imediatamente acionadas, incluindo a interdição da propriedade, o abate sanitário das aves e a investigação epidemiológica para identificar a origem do vírus.





Até o momento, não há registros de transmissão para humanos nem para outras propriedades avícolas na região.





Apesar do alerta, o Governo Federal ressaltou que o episódio não compromete as exportações de carne de frango, uma vez que o Brasil mantém o status de “livre de gripe aviária de alta patogenicidade” em aves comerciais, segundo as normas da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).





O país segue sendo um dos principais exportadores globais de proteína avícola.