Ciro Gomes aceita disputar o Abolição em 2026 e declara voto em pai de André Fernandes para o Senado

Na manhã desta terça-feira (6), durante um café da manhã no gabinete do deputado Cláudio Pinho (PDT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o ex-ministro Ciro Gomes fez um anúncio importante para o cenário político do estado. Ele confirmou que está disposto a ser o candidato das oposições ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.





O encontro contou com a presença de parlamentares de diferentes partidos, incluindo PL, PDT e Unidade Popular (UP), demonstrando a intenção de construir uma frente ampla contra o grupo político liderado pelo PT no Ceará.





Ciro também sinalizou que não pretende abrir mão de uma eventual candidatura ao Palácio da Abolição, mesmo com a possibilidade de seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB), também demonstrar interesse em disputar o cargo. Essa postura mostra a força do seu desejo de liderar a oposição no estado.





Durante a conversa com o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), Ciro manifestou a intenção de formar uma chapa que reúna diferentes legendas de oposição, buscando fortalecer a candidatura. Além disso, ele declarou que pretende votar em Alcides Fernandes para senador, sinalizando uma articulação antecipada para as próximas eleições.





Essa movimentação mostra que Ciro Gomes está atento às estratégias políticas para 2026 e reforça seu papel como uma liderança importante na oposição cearense.





Com informações do portal CN7