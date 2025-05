Cobras invadem fórum em Santa Quitéria, e sindicato denuncia insegurança; veja vídeo

SindJustiça aponta que presença de animais compromete a integridade física dos trabalhadores.

Cobras têm causado transtorno na rotina de funcionários do Fórum da Comarca de Santa Quitéria, no Interior do Ceará.





A condição se intensificou a ponto do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará (SindJustiça-CE) denunciar a “grave situação de insegurança”.





“Há ocorrências diárias de aparecimento de cobras nas dependências do Fórum, inclusive em áreas de atendimento ao público, como a Central de Apoio Judiciário (CAJ)”, informou a entidade em publicação nesta sexta-feira (9).





Em imagens compartilhadas pelo SindJustiça Ceará, é possível contar mais de cinco animais pelos espaços do fórum.





Ainda segundo o sindicato, também foram encontrados ovos de cobra no local, “evidenciando a proliferação do problema, mesmo após ações recentes de dedetização”, evidenciou a entidade.





“A situação expõe trabalhadores e cidadãos a riscos inaceitáveis, violando princípios básicos de saúde ocupacional e dignidade no trabalho”.









TJCE adota providências





O Tribunal de Justiça do Ceará, em nota ao Diário do Nordeste, informou que está ciente do caso e que tomou providências.









“O TJCE já determinou o deslocamento de equipes da Secretaria de Administração e Assessoria Militar (Corpo de Bombeiros) para a Comarca de Santa Quitéria”, garantiu o órgão.