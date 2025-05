Comitiva do Ministério da Saúde visita Sobral para discutir soluções para a crise na Santa Casa

Sobral recebeu nesta sexta-feira, 2 de maio, uma comitiva do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, recepcionada pelo prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues. O objetivo é encontrar soluções para a crise enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, um cenário deixado pela gestão anterior. Foram dialogadas alternativas de custeio e melhoria do parque de imagem e tecnológico do hospital com um compartilhamento de responsabilidades entre Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e municípios.





A vice-prefeita Dra. Imaculada Dias Adeodato, e a Primeira dama, a Secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social, Dra. Vanessa Braga e a Secretária de Saúde de Sobral, Michelle Alves também recepcionaram a comitiva. Vieram a Sobral o Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dr. Mozart Sales e a Secretária de Saúde do Estado, Dra. Tânia Mara Coelho. Também participaram o Deputado Federal Moses Rodrigues, a Superintendente de Saúde da Região Norte, Mônica Lima, e o presidente da Câmara Municipal de Sobral, Chico Joia Júnior, além dos secretários municipais Hermenegildo Sousa Neto (Infraestrutura) e Soraya Sá (Finanças) e dos vereadores Sidcley Júnior e Fransquinha do Povo.





Os diretores da Santa Casa José Ueides Fechine Júnior (Diretor-Geral) e Lizandro de Andrade Teles (Diretor Técnico) apresentaram os desafios da unidade de saúde.