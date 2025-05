Escândalo de "roubo" a aposentados no INSS derruba Carlos Lupi

Ministro da Previdência deixa o cargo após operação revelar fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas.

Após pressão decorrente do escândalo de roubos dos aposentados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), decidiu entregar o cargo.





Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta sexta-feira (2), o pedido de demissão do ministro, durante uma reunião.





A decisão ocorre após a deflagração, nesta semana, da Operação Sem Desconto pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, que revelou um esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, resultando em prejuízos estimados em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.





A investigação identificou que entidades associativas aplicavam descontos não autorizados diretamente nos pagamentos de aposentados e pensionistas, sem o consentimento dos beneficiários.





A operação resultou no afastamento e posterior a demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, indicado por Lupi.





(Diário do Poder)





Também foi apreendido durante a operação aproximadamente R$ 1 bilhão em bens e valores.





Segundo a CNN, fontes do governo federal indicaram que o Palácio do Planalto cobrava explicações de Lupi desde abril, especialmente após alertas da Controladoria-Geral da União em 2024 sobre as irregularidades.





Apesar de ter sido informado anteriormente, o ministro não adotou medidas efetivas para coibir os descontos fraudulentos.





Em nota publicada, Lupi afirmou que tomou “esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso”.





O novo ministro da pasta será o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência.





Carlos Lupi assumiu o Ministério da Previdência Social em janeiro de 2023, durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Anteriormente, ocupou o cargo de ministro do Trabalho e Emprego entre 2007 e 2011, tendo deixado a pasta em meio a denúncias de irregularidades.