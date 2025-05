Delegada alerta pais sobre perigos em jogos online após experimento com menina no Free Fire; veja vídeo

A deputada estadual e delegada Sheila usou um experimento conduzido por uma jovem que se passou por menor de idade no jogo Free Fire para alertar pais sobre os riscos de interações em plataformas de jogos online. O caso, que ganhou repercussão nesta terça-feira (20), expôs o comportamento inadequado de um jogador com intenções suspeitas.





No experimento, a menina, fingindo ter 10 anos, participou de uma partida em um “squad” com cinco jogadores. Durante o jogo, um dos participantes perguntou sua idade. Ao saber que ela era supostamente uma criança, o homem afirmou que “tinha idade para ser seu pai” e, em seguida, a convidou para uma partida a sós, no modo “duo”, sob o pretexto de ensiná-la a jogar. No entanto, suas intenções eram outras.





“Vai que eu queira algo a mais”, disse o homem para a menina, que perguntou se ele queria ser seu amigo.





Um terceiro jogador tentou intervir, alertando o homem sobre a gravidade da situação e mencionando que o pai da menina poderia descobrir o diálogo, o que poderia gerar consequências. O suspeito ignorou o aviso, pedindo que o outro jogador “ficasse quieto”. Em seguida, o homem insistiu para que a menina fosse a um local onde os pais não pudessem vê-la, para que pudessem conversar em um chat privado.





A delegada Sheila divulgou o vídeo do experimento com um alerta aos pais, reforçando a importância de monitorar os jogos online dos filhos. Ela recomendou que os responsáveis desativem funções como o bate-papo online e fiquem atentos às interações das crianças em plataformas de jogos, onde muitos pedófilos se escondem.





O caso reacende o debate sobre a segurança de crianças em jogos online e a necessidade de maior supervisão e medidas de proteção nesses espaços.





Fonte: Portal CM7