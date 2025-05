Ditador amigo de Lula aplica calote de R$10 bilhões no Brasil

Ditador Maduro decide não pagar dívida bilionária da Venezuela.

O governo venezuelano, liderado pelo ditador Nicolás Maduro, acumula uma dívida superior a US$1,7 bilhão (aproximadamente R$10 bilhões) com o Brasil, referente a financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras de infraestrutura executadas por empresas brasileiras na Venezuela. Apesar das tentativas de cobrança por parte do governo brasileiro, Caracas tem ignorado as solicitações, e as negociações estão atualmente suspensas.





A dívida inclui valores já pagos pela União aos bancos financiadores dos projetos, além de juros acumulados por atraso. O Tesouro Nacional, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), tem arcado com os pagamentos, o que significa que o contribuinte brasileiro está assumindo o prejuízo.





Os financiamentos foram realizados durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, com o objetivo de fortalecer a integração econômica sul-americana. Entre os projetos financiados estão a expansão da Siderúrgica Nacional.





A falta de pagamento por parte da Venezuela tem gerado críticas e preocupações no Brasil, especialmente em relação ao uso de recursos públicos para financiar obras em países estrangeiros sem garantias adequadas de retorno. O governo brasileiro continua buscando soluções diplomáticas para resolver a questão, mas até o momento não obteve sucesso.





(Diário do Poder)