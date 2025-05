SINPOL/Ceará homenageia Oficial de Polícia Judiciária com Medalha Manoel Ângelo de Oliveira

O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (SINPOL/CE) realizou uma cerimônia para homenagear o Oficial de Polícia Judiciária, Inácio Prado, com a Medalha Manoel Ângelo de Oliveira. Essa condecoração é uma forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade cearense.





Inácio Prado é reconhecido por sua dedicação e contribuição significativa para a segurança pública no Ceará. Sua atuação como Oficial de Polícia Judiciária tem sido fundamental para a elucidação de crimes e proteção da população.





O SINPOLCE expressa sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho exemplar de Inácio Prado. A homenagem com a Medalha Manoel Ângelo de Oliveira é um testemunho da dedicação e do esforço contínuo para melhorar a Segurança e a Justiça no Estado do Ceará.