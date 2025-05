Pe. Fábio de Melo se pronuncia após polêmica com gerente

Nesta terça-feira (20), o padre Fábio de Melo se manifestou sobre as críticas que recebeu após ter relatado um o atendimento de um gerente de cafeteria em Joinville (SC). O religioso fez um desabafo sobre os impactos da exposição nas redes e criticou a maneira como o ambiente virtual tem sido usado para disseminar ódio.









O padre apontou ainda que a polarização política está por trás de tudo.





– A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções – disse.









Segundo ele, o episódio em Joinville foi distorcido.





– É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar.





Fábio de Melo revelou que estaria a um passo de desistir.





– Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual.





No post, ele não citou nomes. A publicação dessa terça ocorre pouco mais de uma semana após a demissão do gerente de uma cafeteria em Joinville, Jair Aguiar. Em seu primeiro relato, o padre indicou ter sido tratado com grosseria ao questionar a diferença entre o preço anunciado de um pote de doce de leite e o valor cobrado no caixa. O gerente perdeu o emprego, e as pessoas passaram a criticar Fábio de Melo, conforme informações do site Hugo Gloss.