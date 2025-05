Estudante de Agronomia da UESPI de Picos morre em grave acidente

Na madrugada desta segunda-feira (19) a jovem, Maria de Fátima de Alcântara Nascimento, e estudante do VII Período de Agronomia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus de Picos, veio a óbito após sofrer um grave acidente na cidade de Tanque do Piauí.





Segundo informações, Maria de Fátima seguia sozinha, em um carro de passeio, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu contra uma árvore.





A jovem sofreu uma fratura no pescoço e teve morte imediata no local.





“Ela sempre fazia esse percurso porque ela estuda em Picos e mora por Picos estudando. Então ela saía de Tanque pra pegar a van de 2 horas da manhã em Várzea Grande, para retornar pra Picos”, informou um amigo de turma.





A UESPI de Picos emitiu nota de pesar pela morte da jovem, ressaltando que a mesma era uma jovem de sonhos, afeto e gentileza.

