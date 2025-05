Desacertos do governo Lula contaminam o BB

Aconteceu o que o mercado temia: os estragos do governo Lula (PT) na economia contaminaram o Banco do Brasil, que, ao contrário da concorrência, teve desempenho sofrível no primeiro trimestre de 2025, com a queda de R$20,7% no lucro liquido, derrubando suas ações. O Bradesco, que enfrentou enormes dificuldades, registrou crescimento espetacular de 39% em seu resultado positivo, a exemplo do Santander, cujo lucro líquido cresceu 27,8% no primeiro trimestre: R$3.861 bilhões.









Show do Itaú





Transformando-se no maior do País, o Itaú continuou dando show: seu lucro líquido foi de R$11,1 bilhões nos três primeiros meses do ano.









Apreensão





A “gordura de credibilidade” do BB faz o mercado aguardar resultados do segundo trimestre para decidir se recomendará venda das ações.









Frustração





Comparado aos demais bancões, a redução de 20,1% faz do lucro líquido Banco do Brasil um lucrinho, apesar dos valores expressivos.









Desculpa infeliz

A presidente do BB, Tarciana Medeiros, disse que o balanço chinfrim é “questão de perspectiva”. Para ela, “vai muito além dos números”. Anrã.





(Diário do Poder)