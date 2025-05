Detran-CE realiza atendimentos do programa CNH Popular nos dias 3 e 4 de maio em Meruoca e Alcântaras

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) segue com atendimentos dos candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular, edições 2023 e 2024. Nos dias 3 e 4 de maio, as comissões do órgão estarão nos seguintes municípios: Meruoca, Alcântaras, Saboeiro, Catarina, Barreira e Acarape.





Ao todo, serão mais de 630 cearenses beneficiados com a oportunidade de conquistar a primeira habilitação de forma totalmente gratuita. Para dar início ao processo, os candidatos deverão acessar o site oficial do Detran-CE ( www.detran.ce.gov.br ) e realizar o AGENDAMENTO para se apresentar na autoescola, no dia e horário marcado, portando RG, CPF e comprovante de endereço.





Em seguida, o candidato deve se apresentar à comissão do Detran-CE em sua respectiva cidade, no dia e local informado pelo órgão, onde dará sequência ao processo de habilitação. É possível, ainda, acompanhar o andamento do processo através do aplicativo MEU DETRAN CE.









FIQUE ATENTO





O Detran informará, de forma coordenada, o calendário das próximas cidades a receberem os atendimentos do programa, sempre por meio do site oficial e redes sociais oficias do órgão. Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, o candidato deve entrar em contato com o Detran, ligando para (85) 3195-2300.









Confira os locais de atendimentos