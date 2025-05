Goiana deveria ter embarcado para o Brasil horas antes de ser encontrada morta em quarto de hotel no Japão, diz amigo

"Ela foi localizada ali próximo ao aeroporto de Narita, em Tóquio, foi na madrugada, de ontem para hoje. O voo dela era quinta-feira. Ela estava fora do Brasil desde março", disse James.





Segundo o amigo de Amanda, ela foi encontrada morta na madrugada de quinta-feira (1º). James disse ao g1 que ela morava em São Paulo, era formada em Letras e mestra em linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), além de atuar como pesquisadora.





O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, disse ao g1 que tem ciência do caso e está em contato com os familiares da brasileira, a quem presta assistência consular, e com as autoridades locais japonesas.





O Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás disse que a causa da morte ainda é desconhecida. A jovem era natural de Caldazinha, município da Região Metropolitana de Goiânia.





A família da brasileira buscou ajuda do governo do estado para trazer corpo de volta. Em nota, a Prefeitura de Caldazinha lamentou a morte de Amanda. O texto lembrou que ela era uma jovem cheia de sonhos, querida por todos e se solidarizou com os familiares e amigos da goiana.





Fã de F1





De acordo com postagens e comentários de amigos nas redes sociais, Amanda era fã de Fórmula 1. A jovem postou fotos do GP do Japão, realizado no dia 6 de abril.





Amigos e familiares comentaram fotos de Amanda lamentando sua morte.





"Obrigado por todos os reels, memes e todos os papos, sobretudo aqueles de formula um, que conversávamos. Prometo nunca te esquecer, minha cara amiga. Olhe por nós aí de onde estiver", escreveu um seguidor.

Fonte: G1 Goiás