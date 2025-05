VEXAME: Forças Armadas relatam risco de falta de combustível

Os militares também pediram pela aprovação da PEC da Previsibilidade

Comandantes das três Forças Armadas relataram ao presidente Lula o risco de faltar combustível até para os jatos da Aeronáutica.





Contratos da Marinha e do Exército estão em atraso, conforme documentos obtidos pelo canal CNN. Na reunião, Lula teria se comprometido a resolver a questão orçamentária no segundo semestre.





Os militares também pediram pela aprovação da PEC da Previsibilidade, que estabelece um percentual de investimentos em Defesa Nacional. O projeto está parado há um ano e meio no Senado, o relator é justamente o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).





(Diário do Poder)