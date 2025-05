Irmãos que mantinham esqueleto do pai há meses são presos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois irmãos em flagrante nesta quarta-feira (21), por ocultação do cadáver do próprio pai, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Segundo os agentes, o corpo foi encontrado em estado de esqueletização.





– A dupla manteve os restos mortais por meses no interior da residência deles, em Cocotá – disse a polícia.





Não há informações ainda sobre a data em que a vítima morreu, mas há a estimativa de que tenha sido há pelo menos seis meses.





Os irmãos foram identificados como Marcelo e Tania D’Ottavio, e o pai, de 88 anos, era Dario D’Ottavio. A ação, realizada por policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador), ocorreu após os vizinhos denunciarem na delegacia o sumiço do homem, que não era visto há vários meses.





Conforme a ocorrência, os agentes foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência e encontraram o cadáver em estágio final de decomposição.





– As investigações continuam para apurar a causa da morte, mas há forte indícios de que os filhos mantiveram o corpo do pai oculto para continuar recebendo benefícios financeiros da vítima – disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.





Ainda de acordo com as autoridades, exames periciais estão sendo realizados para esclarecer as circunstâncias da morte e o tempo aproximado do óbito.





*Com informações AE