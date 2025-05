Hoje vai ter vacinação e conscientização no trânsito na Praça do Teatro São João!

Nos dias 22 e 23 de maio, das 17h às 21h a Secretaria da Saúde realiza um Drive-thru de vacinação contra a Influenza — e você pode vir de carro, moto ou a pé! Além da vacina da gripe, todas as vacinas do calendário estarão disponíveis pra você atualizar a caderneta.





E tem mais: em parceria com a Secretaria de Trânsito, o espaço também vai contar com ações educativas do Maio Amarelo, campanha nacional de conscientização para um trânsito mais seguro.





Cuide da sua saúde e da sua segurança! Esperamos por você!