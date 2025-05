Jovem de 22 anos morre após mal súbito em academia no Rio

Uma jovem de 22 anos morreu na noite da última terça-feira (20), após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava em uma academia localizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil interditou o local por não cumprir exigências administrativas relacionadas ao atendimento emergencial.





Testemunhas relataram que a academia não dispunha de um desfibrilador externo automático (DEA), equipamento essencial em casos de parada cardíaca. A vítima, identificada como Dayane de Jesus, era estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





Desde 2021, a legislação exige que estabelecimentos de treinamento físico mantenham ao menos um DEA disponível para uso imediato. Em 2022, uma atualização da norma ampliou a obrigatoriedade, incluindo academias de ginástica, e estabeleceu que os funcionários devem ser capacitados para utilizar o equipamento adequadamente.





Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem recebeu os primeiros socorros. Um dos frequentadores da academia, que é médico, tentou prestar o atendimento e solicitou o uso do desfibrilador, que não foi encontrado no local.





Na tarde desta quarta (21), a academia foi formalmente interditada. Amigos próximos informaram que Dayane possuía histórico de problemas cardíacos, mas mantinha seus exames em dia.





– Independentemente disso, caso haja esse problema congênito, a gente precisa saber se a presença do desfibrilador poderia ter evitado essa morte – afirmou o delegado Angelo Lages ao G1.





A documentação referente à interdição foi enviada à prefeitura, que poderá aplicar sanções pela ausência do equipamento obrigatório. A polícia também pretende ouvir testemunhas que estavam no local no momento do ocorrido.









Rafael D’Ávila, amigo da jovem, lamentou a perda:





– Ela estudou no Pedro II, ela passou para a UFRJ. Então você pensa uma menina periférica passando para um curso de relações internacionais que tem uma nota de corte altíssima com 22 anos. Ela tava no último período dela já da faculdade. Então eu acho que ela era uma menina esforçada e de muito orgulho para os pais dela, porque realmente era uma grande mulher.





Até o momento, a academia não se manifestou sobre o caso.





Via portal Pleno News