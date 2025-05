Comissão concede anistia a Dilma com indenização de R$ 100 mil

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira (22), conceder anistia política a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), por considerar que ela sofreu perseguição durante o regime militar.









A ex-presidente terá direito a indenização de R$ 100 mil em prestação única.





– Diante do exposto, opino pelo provimento parcial do recurso interposto por Dilma Vana Rousseff e opino pela retificação da Portaria de número 1.089 de 6 de junho de 2022, para conceder a declaração de anistiada política a Dilma Vana Rousseff, oficializando em nome do Estado brasileiro um pedido de desculpas pela perseguição sofrida no período ditatorial – afirmou o conselheiro Rodrigo Lentz, durante seu voto.





O requerimento de anistia de Dilma foi protocolado no órgão em 2002, mas permaneceu suspenso no período em que ela foi ministra de Estado e presidente da República, de 2003 a 2016. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o requerimento da petista foi negado.





– Dilma Rousseff: perdeu. Quem sabe lá na frente, quando algum esquerdista voltar ao poder, espero que não aconteça, você receba uma pensão – disse Bolsonaro na época, durante uma live.