Secretário de Trump sinaliza sanções contra Moraes por violação dos direitos humanos

Situação não é tolerável e a perseguição política precisa acabar", diz van Hattem.

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) trechos da audiência na Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que discutiu violações de direitos humanos no mundo — incluindo o que está acontecendo no Brasil. Durante a sessão, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que há uma grande possibilidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes seja sancionado sob a Lei Global Magnitsky, usada contra agentes públicos acusados de violações de direitos humanos.





“O que está sendo tratado é a violação dos direitos humanos no mundo todo e, lamentavelmente, também no Brasil. De forma muito triste, mas, pra quem é da oposição, também felizmente, a perseguição política no nosso país virou tema internacional, impactando não só brasileiros, mas também cidadãos norte-americanos”, declarou Marcel.





O deputado destacou que essa sinalização dos Estados Unidos é um alerta claro ao governo brasileiro e às autoridades que vêm atacando liberdades fundamentais:





“Essa notícia demonstra como os Estados Unidos estão reafirmando seu papel em um momento crucial de defesa da liberdade de expressão e a sanção à violação de direitos humanos e outras atitudes ilegais que atingem, inclusive, brasileiros e americanos em solo norte-americano. É uma forma de demonstrar ao Brasil e ao mundo que a situação aqui não é tolerável e que a perseguição política precisa acabar, sob risco da maior democracia do mundo acabar tomando atitudes contra líderes brasileiros, nos colocando numa situação internacional mais constrangedora”, afirma Marcel.





O parlamentar brasileiro destacou que o atual cenário de censura, perseguição política e ameaças à liberdade de expressão no Brasil está gerando preocupação internacional, algo sem precedentes na história recente do país.