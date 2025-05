Saiba quanto ganhava do INSS o idoso mantido morto em casa pelos filhos

O italiano Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, 88, cujo corpo em decomposição foi mantido por cerca de seis meses em um quarto pelos filhos, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, recebia dois benefícios do INSS.





Os valores totalizavam aproximadamente R$ 5.000, sendo cerca de R$ 3.500 referentes à aposentadoria, e o restante, equivalente a um salário mínimo, à pensão por morte.





Esses valores eram acumulados, uma vez que a pensão começou a ser recebida em 2014, portanto, antes da reforma da Previdência de 2019, que passou a restringir o acúmulo integral de benefícios.





De acordo com o delegado Felipe Santoro, da 37ªDP (Ilha do Governador), os benefícios seguiam ativos e a polícia apura se eles eram sacados por Tania Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio, que estão presos. Eles ainda não constituíram defesa.





"Na próxima semana teremos laudos que irão precisar a data em que o senhor Dario morreu e, em seguida, a causa da morte. Não é um processo fácil, já que o corpo foi encontrado em processo de esqueletização, que seria uma quarta fase do processo de decomposição do corpo", disse Santoro.





De acordo com ele, também será verificado se os irmãos sofrem de algum transtorno psiquiátrico. Não está descartada a possibilidade de os filhos terem cometido assassinato e ocultado o corpo.





Por ora, os irmãos são suspeitos dos crimes de ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal. Eles passaram mal após serem presos, foram levados a um hospital, atendidos, liberados pelos médicos e encaminhados ao Complexo de Bangu, na zona oeste da cidade.





A polícia chegou ao local após ser procurada por vizinhos que estranharam o desaparecimento do idoso. Eles costumavam jogar cartas juntos em um parque próximo, e Dario nunca mais teria ido ao local.





O quarto onde o corpo do idoso era mantido ficava no quarto andar da residência, e havia um pano no vão da porta para isolar o cheiro.





Dentro do imóvel, os policiais também encontraram bens aparentemente novos. Agora a polícia vai apurar se os itens teriam sido adquiridos com recursos financeiros do pai, após a sua morte.





Fonte: Folha de S. Paulo