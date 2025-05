Santa Casa de Misericórdia de Sobral celebra 100 anos de dedicação à saúde da população

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral está comemorando um marco muito especial: 100 anos de atenção, cuidado e dedicação à saúde da comunidade. Fundada em 24 de maio de 1925 pelo primeiro bispo da diocese de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, a instituição tem uma história marcada pelo compromisso com a excelência, humanização, segurança e sustentabilidade na assistência à saúde.





Ao longo de quase um século, a Santa Casa se consolidou como uma referência para Sobral e toda a Região Norte do Ceará, atendendo principalmente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, conta com mais de 2 mil colaboradores dedicados a oferecer um atendimento de alta qualidade, sempre com foco no bem-estar do paciente. Nos últimos dois anos, a gestão hospitalar tem apresentado avanços significativos na segurança e na qualidade dos serviços prestados, reafirmando seu compromisso com a saúde da população.









Histórico e evolução





Desde sua inauguração, a Santa Casa de Sobral tem ampliado seus serviços e infraestrutura para atender às crescentes necessidades da comunidade. Além dos atendimentos clínico-cirúrgicos, o hospital realiza procedimentos de alta tecnologia, como neurocirurgia, oncologia, terapia intensiva, terapia renal substitutiva e transplante de córneas. A assistência espiritual cristã, oferecida pelas Religiosas Filhas de Sant’Ana, também faz parte do cuidado humanizado que a instituição proporciona desde sua fundação.





Ao longo dos anos, a Santa Casa criou novas unidades e parcerias que fortalecem sua atuação. O Hospital do Coração e o Visconde Hotel e Restaurante colaboram com as despesas que o SUS não consegue cobrir, garantindo uma assistência mais completa. Além disso, a instituição mantém parcerias com o Abrigo Sagrado Coração de Jesus e a Casa Viva a Vida, ampliando o impacto social de suas ações.









Compromisso com a formação de profissionais de saúde





Desde 2007, a Santa Casa de Sobral é reconhecida como hospital de ensino, certificada pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Essa conquista possibilitou a formação de mais de 10 profissões na área da saúde e a oferta de nove Programas de Residência Médica, além de dois Programas de Residência Multiprofissional, em parceria com instituições de ensino superior. Recentemente, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará, a instituição passou a oferecer também a Residência Multiprofissional em Cancerologia, contribuindo para a qualificação de profissionais que atuam na linha de frente do combate ao câncer.









Celebrando um legado de cuidado e esperança





Ao completar 100 anos, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral reafirma seu compromisso de continuar sendo uma referência em saúde, promovendo assistência de qualidade, humanizada e segura para toda a população. Sua história é marcada pelo esforço de pessoas dedicadas a cuidar do próximo, e seu futuro promete ainda mais avanços e inovação na área da saúde.