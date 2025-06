BARBÁRIE: FILHO É SUSPEITO DE MATAR A PRÓPRIA MÃE EM MERUOCA/CE

A cidade de Meruoca, na Região Norte do Ceará, amanheceu abalada com a notícia de um crime bárbaro ocorrido na madrugada deste sábado, 28 de junho. Um homem é suspeito de ter assassinado a própria mãe dentro de uma residência localizada na Rua Poeta Francisco Diniz, no Centro do município.





A vítima foi identificada como Cleia Guimarães dos Santos, de 52 anos. De acordo com informações repassadas pela polícia, populares entraram em contato com o destacamento informando que o filho da vítima estaria ameaçando tirar sua própria vida. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem sinais de vida, com sangramento no rosto.





A principal suspeita inicial é de que o filho tenha empurrado a mãe durante uma discussão, levando-a a cair e bater a cabeça no chão. O corpo foi recolhido para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para determinar a causa da morte.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Com informações do portal Fnews