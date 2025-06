Brasil se torna o 2º país com maior juro real do mundo após decisão do Copom

Com a elevação da taxa básica de juros (Selic) para 15% nesta quarta-feira (18), o Brasil passou a ocupar a segunda posição no ranking global de maiores juros reais, segundo levantamento feito pela MoneYou e Lev Intelligence. O estudo, elaborado pelo economista-chefe Jason Vieira, considerou os 40 países mais relevantes no mercado de renda fixa.





O novo patamar foi confirmado após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu elevar a Selic em 0,25 ponto percentual, diante das pressões inflacionárias e incertezas fiscais. O mercado financeiro estava dividido entre a manutenção da taxa em 14,75% e o reajuste anunciado.





Com o aumento, o juro real do Brasil — ou seja, a taxa de juros descontada a inflação — chegou a 9,53%. O país fica atrás apenas da Turquia, que lidera o ranking com 14,44% de juros reais, e está à frente de Rússia (7,63%), Argentina (6,7%) e África do Sul (5,54%). A média entre os países analisados é de 1,67%.





(Hora Brasília)