RS: Jovem confessa autoria de assassinato de vereadora do PT

Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (20) pela Polícia Civil, suspeito de matar a facadas a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de Formigueiro, no interior do Rio Grande do Sul.





Segundo a polícia, ele confessou o crime e afirmou que jogou a faca usada em um açude na localidade de Rincão dos Machados, zona rural do município. A vítima foi atacada com pelo menos dez golpes.





A investigação aponta que o jovem conhecia a vereadora e a atraiu ao local do crime na noite de segunda-feira (16), com a desculpa de vender carne. O corpo foi encontrado na manhã seguinte (17), perto do carro dela.





De acordo com o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, o assassinato foi encomendado por um chefe do tráfico local, como represália por uma dívida atribuída ao filho da vereadora.





O suspeito, que já tem antecedentes criminais, teve prisão preventiva decretada e foi levado ao presídio de São Sepé. A polícia ainda apura o envolvimento de outras pessoas no caso. As informações são do G1.