Correios afundam sob o PT, e a culpa vai para a "Taxa das Blusinhas"

Governo arrecada, mas estatal sangra: presidente dos Correios culpa medida de Haddad por prejuízo bilionário.

Enquanto o presidente Lula (PT) não quer nem ouvir falar em cortar gastos, uma das “soluções” encontradas pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para reforçar os caixas do governo gastador, taxando compras internacionais de pequeno valor, parece dar razão ao presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que acusa a medida como a responsável pelo rombo bilionário da estatal desde a invenção de Taxadd.





A arrecadação com compras internacionais bateu R$2,8 bilhões, valor do rombo na estatal. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





A taxa, negada pelo governo e até pela primeira-dama Janja, foi imposta em agosto de 2024, ano que os Correios fecharam no vermelho.





Os Correios navegaram no azul na gestão Bolsonaro. Manobra petista empurrou gastos de 2024 para 2023. Daí para frente tudo desandou.





Fabiano diz que a taxação de Haddad tem culpa pela situação crítica da estatal. Documento interno dos Correios falava até em “insolvência”.





Fonte: Diário do Poder