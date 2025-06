VÍDEO: tragédia e desespero: balão pega fogo em SC e 22 pessoas são obrigadas a se jogarem para tentar viver

Um passeio turístico se transformou em uma cena de terror na manhã deste sábado (21), quando um balão tripulado caiu em chamas na cidade de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. O acidente chocante ocorreu por volta das 8h, em uma região conhecida como “Capadócia Brasileira”, famosa pelos voos panorâmicos que atraem turistas de todo o país.





Segundo informações do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), 22 pessoas estavam a bordo no momento da tragédia. Até o momento, oito mortes foram confirmadas e dois passageiros sobreviveram, sendo socorridos com ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros continua as buscas por possíveis desaparecidos.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de desespero: o balão, já em chamas no ar, perde altitude rapidamente enquanto pessoas gritam. Testemunhas afirmam que alguns passageiros teriam se jogado do cesto na tentativa desesperada de escapar do fogo, enquanto outros foram consumidos pelas chamas antes da queda. Em um dos registros, é possível ver o momento em que o cesto se desprende e despenca em alta velocidade.





O tempo estava firme no momento do acidente, o que afasta a possibilidade de causas meteorológicas. As autoridades agora investigam se houve falha técnica, superaquecimento de algum componente ou negligência operacional.





Em nota, o governador Jorginho Mello lamentou a tragédia e afirmou que o governo estadual está prestando todo o suporte às equipes de resgate e às famílias das vítimas:





“Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que haviam 22 pessoas a bordo. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 2 sobreviventes.”





O local do acidente foi isolado, e peritos trabalham para apurar as causas da tragédia. A empresa responsável pelo balão ainda não se pronunciou oficialmente.





A Capadócia Brasileira, como é apelidada a região, é considerada um dos principais pontos turísticos do sul do país para voos de balão, atraindo visitantes em busca de experiências visuais únicas. Após o acidente, todos os passeios da área foram suspensos temporariamente.