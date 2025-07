Estatais federais acumulam déficit de R$ 3,48 bilhões até maio, o pior resultado para o período desde 2002

As estatais federais registraram um déficit de R$ 3,48 bilhões no acumulado de janeiro a maio de 2025, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Banco Central. O valor representa o pior resultado nominal para o período desde o início da série histórica, em 2002, e marca o terceiro ano consecutivo de resultado negativo.





O número também é 1,6% maior do que o registrado no mesmo período de 2024. A última vez que o setor fechou o acumulado até maio com superavit foi em 2022, quando o saldo positivo chegou a R$ 5,1 bilhões.





Os dados integram o relatório Estatísticas Fiscais e levam em conta a diferença entre receitas e despesas primárias das empresas controladas pela União, sem considerar o pagamento de juros. Estatais como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES ficam de fora do cálculo.





O desempenho das estatais é frequentemente influenciado por fatores como subsídios, investimentos públicos e alterações tarifárias. Resultados negativos sucessivos aumentam a pressão sobre o Tesouro Nacional, que pode ser acionado para fornecer aportes ou garantias.





Apesar do cenário fiscal adverso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos questiona a metodologia do BC. A ministra Esther Dweck afirmou que os dados não refletem com precisão a situação financeira das empresas, por considerarem apenas receitas e despesas do ano corrente, sem avaliar lucros líquidos.





Segundo Dweck, das 11 estatais listadas com déficit, nove registraram lucro em seus balanços. Ela citou o Serpro, com lucro de R$ 685 milhões em 2024, e a Dataprev, com R$ 508,2 milhões — queda em relação aos R$ 598,6 milhões de 2023, mas ainda em terreno positivo.





Ao todo, em 2024, o resultado negativo das estatais chegou a R$ 8,07 bilhões, sendo R$ 6,73 bilhões apenas das empresas federais, segundo o Banco Central.





(Hora Brasília)