Prefeitura realiza força-tarefa de limpeza em bairros de Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), iniciou nesta semana uma ação conjunta de limpeza em dois importantes pontos da cidade: o bairro Domingos Olímpio e no entorno do canal do Parque Mucambinho.





A força-tarefa mobilizou diversas equipes, que atuaram em serviços como varrição e remoção de resíduos sólidos.





De acordo com a SESEP, a ação faz parte de um cronograma contínuo de manutenção urbana e tem como objetivo promover mais segurança, saúde e qualidade de vida para a população. A gestão reforça ainda a importância da colaboração da comunidade na preservação dos espaços públicos.