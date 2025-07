Lia Gomes é criticada após vídeo sobre morte de mulher eletrocutada em festa de São João em Sobral

A deputada estadual licenciada e atual secretária, Lia Gomes (PDT), foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo lamentando a morte de Jessilene Mendes, que sofreu uma descarga elétrica durante os festejos de São João de Sobral, realizados na Arena Aeroporto, na madrugada de domingo (29).





No vídeo, a parlamentar lamenta a tragédia e faz duras críticas à atual gestão municipal, classificando o caso como “uma tragédia anunciada” e acusando a administração de descaso com a vida das pessoas. As declarações, porém, geraram reações negativas.





Em publicações feitas em blogs de notícias da região, internautas acusaram a deputada de estar usando o caso como palanque político. “Quer usar a morte de uma inocente para ganhar espaço político”, comentou um morador. Outros criticaram a atuação política de Lia Gomes, apontando que, apesar de suas falas sobre descaso, seu grupo governou Sobral por mais de 30 anos e, segundo eles, não ouviu os anseios da população.