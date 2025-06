Estrela global do TikTok é barrada pela imigração americana

O influenciador Khaby Lame, 25, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) na última sexta-feira, 6, no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. Segundo o ICE, Lame excedeu o tempo de permanência permitido por seu visto. Ele foi liberado no mesmo dia e deixou o país voluntariamente.





Com mais de 162 milhões de seguidores, Khaby é atualmente o criador mais seguido do TikTok. Sua fama começou durante a pandemia, em 2020, quando começou a gravar vídeos curtos e silenciosos em que ironiza tutoriais exageradamente complicados – os chamados “life hacks”.





Senegalês de nascimento, ele se mudou para a Itália com cerca de um ano de idade e obteve cidadania italiana em 2022. Desempregado na época da pandemia, voltou a morar com os pais e passou a criar conteúdo na internet, alcançando fama global em pouco tempo.





Sua carreira cresceu rapidamente: ele já fez parcerias com marcas como Hugo Boss, Fortnite, Sony Pictures e Walmart; a varejista é responsável pelo lançamento de sua linha própria de utensílios de cozinha.





Em 2021, recebeu o prêmio da Associação Nacional de Jovens Inovadores da Itália (ANGI) e gravou vídeos com celebridades como o piloto Carlos Sainz Jr. e o jogador Vinícius Jr.





Em janeiro de 2024, foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unicef.





Fonte: O antagonista