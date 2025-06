FAMÍLIA DE JULIANA RECUSA AJUDA DE LULA e escolhe apoio da Prefeitura para trazer corpo ao Brasil

Mesmo após mudar decreto, governo federal foi preterido pela família na hora da decisão.

A família da brasileira Juliana Marins, que morreu ao cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, decidiu aceitar o apoio financeiro oferecido pela Prefeitura de Niterói para viabilizar o traslado do corpo ao Brasil. O prefeito Rodrigo Neves confirmou que a administração municipal depositou R$ 55 mil na conta da família, valor destinado a cobrir todos os custos do transporte internacional. A medida ocorre em meio a uma mobilização pública que pressionou o governo federal a revisar o decreto que regula repatriações, permitindo em caráter excepcional o pagamento com recursos do Itamaraty. Apesar da mudança na norma federal, os parentes de Juliana optaram pela ajuda do município, que também decretou luto oficial de três dias e anunciou que deverá batizar com o nome dela um mirante e uma trilha na Praia do Sossego, em homenagem à jovem. O traslado do corpo ainda depende da conclusão dos trâmites legais e da liberação das autoridades indonésias, incluindo a autópsia realizada em Denpasar.





Fonte: Blog César Wagner