Supremo é motivo de vergonha para 58% dos brasileiros

Levantamento realizada pelo Datafolha aponta que 58% dos entrevistados avaliam que o Supremo Tribunal Federal (STF) é motivo de vergonha. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (27).





Apesar do elevado número, ainda assim a Corte não lidera o “vergonhômetro”. O topo é ocupado por senadores, com 59% das afirmações de mais vergonha do que orgulho. Em seguida, com 58%, empatados com o STF, estão “deputados federais”. Lula vem em sequência, 56%.





Vereadores são motivo de vergonha para 47%. A lista ainda segue com governadores (39%), Forças Armadas (36%), Povo Brasileiro (35%) e prefeitos (30%).





O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 136 municípios em 10 e 11 de junho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.