Jovem é preso por perseguir ex-professora e usar IA para criar vídeos porn0gráficos no Ceará

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26) acusado de perseguir e assediar uma ex-professora de 42 anos no município de Quixadá, interior do Ceará. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a usar tecnologia de inteligência artificial para criar vídeos pornográficos falsos com imagens da vítima.





As investigações revelaram que o jovem, identificado como ex-aluno da mulher, aparecia diariamente na escola onde ela trabalhava e também tentava contato na residência dela, demonstrando um comportamento obsessivo e invasivo. A ex-professora procurou a Delegacia Regional de Quixadá para denunciar a perseguição.





“O homem saía todos os dias e ia até o local de trabalho e residência da mulher, na tentativa de uma aproximação”, informou a Polícia Civil do Ceará por meio de nota oficial.





Os policiais localizaram e prenderam o suspeito enquanto ele tentava, novamente, encontrar a vítima. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição, conhecido no Brasil como stalking, conforme previsto no Código Penal.





Atualmente, a legislação brasileira define o stalking como a perseguição reiterada que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo sua liberdade ou invadindo sua privacidade. A pena para esse crime varia de seis meses a dois anos de prisão, além de multa, podendo ser aumentada se o crime for praticado contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, em grupo ou com uso de arma de fogo.





A Polícia Civil também investiga se o suspeito está envolvido em outros crimes e solicitou exame para avaliar sua sanidade mental.









Sinais de stalking e orientações para vítimas





O stalking se caracteriza por comportamentos repetitivos e invasivos, como seguir, vigiar ou contatar insistentemente a pessoa, causando medo ou angústia. É comum em casos envolvendo fãs obsessivos, ex-parceiros, colegas ou conhecidos.





Alguns sinais de alerta para quem suspeita estar sendo vítima são: ser seguido constantemente, receber ligações ou mensagens indesejadas com frequência, notar a presença repetida do mesmo indivíduo em lugares comuns e sentir medo ou desconforto em razão dessas ações.





A orientação para vítimas é procurar imediatamente a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência, apresentando provas como mensagens, fotos ou vídeos. Em casos de urgência, recomenda-se ligar para o número 190.





