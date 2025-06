Prefeito de Sobral se manifesta após morte de jovem por descarga elétrica durante São João e anuncia medidas de segurança

Na tarde deste domingo (29), o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, utilizou suas redes sociais para se pronunciar oficialmente sobre a morte da jovem Jessilene Mendes de Sousa, vítima de uma descarga elétrica durante as festividades do São João na Arena Aeroporto.





Em sua mensagem, o prefeito expressou profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos de Jessilene. “Recebi com grande tristeza a notícia do falecimento da Sra. Jessilene Mendes de Sousa. Como prefeito, pai e cidadão sobralense, quero manifestar minhas condolências e orações a todos que estão enfrentando esse momento de dor irreparável”, declarou.





Para demonstrar respeito à memória da jovem e diante da gravidade do ocorrido, Oscar Rodrigues determinou a suspensão imediata das atividades na Arena Aeroporto até a próxima terça-feira, 1º de julho. Ele também informou que solicitou aos órgãos responsáveis a abertura de uma investigação rigorosa para apurar as causas do acidente, identificar os responsáveis e tomar as providências cabíveis.





Além disso, o prefeito anunciou que será realizada uma revisão completa de todos os protocolos de segurança do evento, reforçando o compromisso da gestão com a proteção e o bem-estar da população. “Este momento exige respeito, ação e responsabilidade. Não nos omitiremos diante da dor nem da busca pela verdade. Seguiremos firmes no propósito de garantir que nossos eventos públicos sejam espaços de alegria, segurança e acolhimento para todos”, afirmou.





Por fim, Oscar Rodrigues destacou que a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Sobral foi acionada para oferecer apoio integral à família de Jessilene, reafirmando o compromisso da administração municipal com a assistência às vítimas de tragédias.