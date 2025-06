Vila Real perde para Crateús na terceira divisão do Campeonato Cearense neste domingo

Na tarde deste domingo, dia 29, às 15h30, no Estádio Juvenal Melo, em Crateús, o Vila Real entrou em campo para disputar mais uma rodada da terceira divisão do Campeonato Cearense, enfrentando o time de Crateus.





No entanto, o jogo foi marcado por uma disputa equilibrada, mas quem saiu vitorioso foi o Crateús, que conquistou a vitória pelo placar de 1 a 0. O gol que garantiu a vitória ao time visitante foi decisivo e aconteceu no segundo tempo.





Com esse resultado, o Crateús soma três pontos na tabela, enquanto o Vila Real permanece buscando melhorar seu desempenho nas próximas rodadas. A partida reforça a competitividade da terceira divisão do Campeonato Cearense, com equipes empenhadas em conquistar seu espaço e avançar na competição.





Os torcedores de ambos os times aguardam ansiosamente os próximos jogos, na esperança de que suas equipes possam alcançar melhores resultados e seguir na luta pelo acesso às divisões superiores do campeonato.